Петропавловск-Камчатский, , 10:21 — REGNUM На погоду Камчатки продолжит оказывать влияние циклон — снег и сильный ветер будут в районах края вплоть до 2 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, циклонический тип погоды сохранится в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Мильковском, Карагинском, Усть-Камчатском, Олюторском, Пенжинском районах, а также в Алеутском округе. На этих территориях возможны осадки — от небольших до сильных, умеренный ветер.

В Пенжинском районе, на побережьях Карагинского, Усть-Камчатского и Олюторского районов прогнозируется сильный ветер и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, погоду в Москве 31 января определит циклон «Надя».