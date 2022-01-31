Москва, 31 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Госдуме предложили готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

manolofranco Молоко

«Следует готовиться к постепенному росту цен на молоко и молочные продукты», — сказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Затраты на себестоимость по году увеличились на 16%, цена реализации молока — на 6−8%, а доходность всего лишь на 6%, отметила парламентарий.

«И мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день они свою доходность практически снизили к нулю, если не меньше. Повышение цен неизбежно, подорожала упаковка до 45% в зависимости от вида, ГСМ — 21−26%, перевозки, свою долю в рост цен привнесла и маркировка», — перечислила Школкина.

Она напомнила, что в Госдуме прошел круглый стол с участием представителей отрасли, которые рассказали о своих проблемах и предложили пути решения. В комитете их проработают.

«Я всегда выступала и выступаю против регулирования цен — более эффективна была бы поддержка малоимущих слоев населения со стороны государства или, например, принятие программы «Школьное молоко», которая показала эффективность во многих регионах», — заключила зампред профильного комитета Госдумы.

Некоторые производители молочной продукции начали повышать цены. Минсельхоз со своей стороны не ожидает резкого роста цен на молочную продукцию в 2022 году. При этом министерство допускает возможность пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей из-за роста затрат на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости продукции.