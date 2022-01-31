Оренбург, 31 января, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Оренбурге при поставке продовольствия в детские сады комбинаты школьного питания старались соблюдать нормы СанПина, но не обошлось без замены продуктов на более дешевые. Об этом сообщила замглавы города по социальным вопроса Елена Иванова в прямом эфире программы «Телевышка» на телеканале «Россия 24», информирует vestirama.ru.

Kaluga.sledcom.ru В детском саду

«Говядина заменялась курицей. Гречка — сечкой. По калорийности то же самое, но вкусовые качества значительно страдали. С увеличением родительской платы меню однозначно изменится. Если мы сейчас кормим детей на 153 рубля в день, то весь 2022 год будем кормить на 182 рубля. Не разгуляться, конечно, но есть возможность улучшить питание детей, и мы будем за этим следить», — сказала вице-мэр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля плата за содержание ребенка в детсаду Оренбурга вырастет с 1481 рубля до 2170 рублей, а стоимость питания воспитанника в день составит 182 рубля вместо 153.