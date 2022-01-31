Киев, , 10:19 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 22 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За сутки 30 января на Украине зафиксировано 22 026 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 2865, медработников — 337)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 4 064 495.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 78 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 100 203.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 3 622 745 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 18 045 688 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 24 508 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.