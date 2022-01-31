Москва, , 10:22 — REGNUM В арбитраже Москвы рассматривается иск Мосгорнаследия, в рамках которого ведомство пытается оспорить сделку отчуждения объекта культурного наследия. Заявление было оставлено без движения, но истец уже подал недостающие документы. Дата первого заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Суд Gorspravka09.ru

В качестве ответчиков проходят ООО «РОДОП», Александр Гусев и Михаил Лапшин.

Исковое заявление было подано в начале декабря 2021 года. Известно лишь, что речь идёт «о признании недействительной сделки по отчуждению объекта культурного наследия федерального значения», но о каком именно объекте речь, пока не сообщалось.

В ЕГРЮЛ компания «РОДОП» зарегистрирована в августе 2001 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владелец и директор — Александр Романов.

В январе 2020 года департамент культурного наследия Москвы уже выиграл спор у ООО. Тогда решением суда у фирмы была изъята принадлежащая ему на праве собственности часть объекта культурного наследия федерального значения «Доходный дом Строгановского училища, 1904 г., арх. Ф. О. Шехтель». Объект расположен на улице Мясницкая, 24/7, строение 1. После вступления решения в законную силу его планировали реализовать на публичных торгах силами правительства Москвы.