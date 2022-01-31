Мосгорнаследие обжалует продажу объекта культурного наследия
Москва, 31 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В арбитраже Москвы рассматривается иск Мосгорнаследия, в рамках которого ведомство пытается оспорить сделку отчуждения объекта культурного наследия. Заявление было оставлено без движения, но истец уже подал недостающие документы. Дата первого заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.
В качестве ответчиков проходят ООО «РОДОП», Александр Гусев и Михаил Лапшин.
Исковое заявление было подано в начале декабря 2021 года. Известно лишь, что речь идёт «о признании недействительной сделки по отчуждению объекта культурного наследия федерального значения», но о каком именно объекте речь, пока не сообщалось.
В ЕГРЮЛ компания «РОДОП» зарегистрирована в августе 2001 года. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Владелец и директор — Александр Романов.
В январе 2020 года департамент культурного наследия Москвы уже выиграл спор у ООО. Тогда решением суда у фирмы была изъята принадлежащая ему на праве собственности часть объекта культурного наследия федерального значения «Доходный дом Строгановского училища, 1904 г., арх. Ф. О. Шехтель». Объект расположен на улице Мясницкая, 24/7, строение 1. После вступления решения в законную силу его планировали реализовать на публичных торгах силами правительства Москвы.