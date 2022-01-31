Уфа, , 10:20 — REGNUM Профессор, доктор медицинских наук, член корреспондент РАН Виль Тимербулатов назначен советником главы Башкирии по вопросам здравоохранения на общественных началах. Об этом 31 января сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

«Вы знаете, что Виль Мамилович весь этот тяжелый период борьбы с коронавирусом находится рядом с нами, вместе с нами борется, поэтому мы подумали, что его знания и самый настоящий организаторский талант нам будет полезен», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в управлении Федеральной налоговой службы по Башкирии сменился руководитель.