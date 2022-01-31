Уфа, 31 января, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Профессор, доктор медицинских наук, член корреспондент РАН Виль Тимербулатов назначен советником главы Башкирии по вопросам здравоохранения на общественных началах. Об этом 31 января сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров

«Вы знаете, что Виль Мамилович весь этот тяжелый период борьбы с коронавирусом находится рядом с нами, вместе с нами борется, поэтому мы подумали, что его знания и самый настоящий организаторский талант нам будет полезен», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в управлении Федеральной налоговой службы по Башкирии сменился руководитель.