Онтарио, 31 января 2022, 10:17 — REGNUM Следующее масштабное дополнение для популярной многопользовательской игры Warframe будет называться Angels of Zariman. Об этом 31 января пишет издание Eurogamer.
Разработчики сообщают, что Angels of Zariman станет прямым продолжением The New War — предыдущего сюжетного дополнения. В нём должны появится новые задания, новые режимы и новый варфрейм.
Напомним, что Warframe — это условно-бесплатная многопользовательская игра, в которой геймеры управляют инопланетными воителями тэнно. Каждый из них использует в бою особые экзоскелеты под названием «варфреймы», они даруют своему носителю различные сверхспособности.
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