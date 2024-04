Провинция Онтарио, Канада, 31 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Следующее масштабное дополнение для популярной многопользовательской игры Warframe будет называться Angels of Zariman. Об этом 31 января пишет издание Eurogamer.

Скриншот YouTube Цитата из трейлера игры Warframe: The New War компании Digital Extremes

Разработчики сообщают, что Angels of Zariman станет прямым продолжением The New War — предыдущего сюжетного дополнения. В нём должны появится новые задания, новые режимы и новый варфрейм.

Напомним, что Warframe — это условно-бесплатная многопользовательская игра, в которой геймеры управляют инопланетными воителями тэнно. Каждый из них использует в бою особые экзоскелеты под названием «варфреймы», они даруют своему носителю различные сверхспособности.