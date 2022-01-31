Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM Отряды боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) провели учения в Чёрном море и вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. Об этом сообщает 31 января пресс-служба Южного военного округа.

Корабли Черноморского флота Mil.ru

Учебно-боевые задачи экипажи кораблей выполняли в морских полигонах боевой подготовки. Они отрабатывали ведение морского боя, артиллерийскую стрельбу по мишеням, связь, борьбу за живучесть, а также противовоздушную, противолодочную и противодиверсионную оборону при стоянке на необорудованном рейде и при морском переходе.

«После планового технического обслуживания и пополнения материальных запасов экипажи кораблей ЧФ продолжат выполнение задач по предназначению», — говорится в сообщении.

К плановым учениям привлекались более 20 боевых кораблей различного класса, в том числе фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.

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