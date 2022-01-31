Луганск, , 10:14 — REGNUM Наиболее простым способом возобновления переговоров по мирному урегулированию в Донбассе в очном формате является возвращение в Минск, и Луганская Народная Республика (ЛНР) готова это сделать. Об этом 31 января заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Mvdlnr.ru

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Как отметил в интервью РИА Новости глава ЛНР, во время переговоров в Минске состоялось свыше сотни очных заседаний контактной группы, в ходе которых учитывались пожелания и опасения всех участников этого процесса.

«И в вопросах безопасности, и гарантий принимающей стороны, и даже использования документов ЛНР и ДНР для прибытия к месту переговоров и нахождения там», — пояснил он.

Также глава Пасечник указал, что при этом были созданы все необходимые условия для того, чтобы проводить переговоры и не отвлекаться от этого.

«Самый простой способ быстро вернуться к очным переговорам — это вернуться в Минск. Не устраивает Минск — можем провести переговоры в Луганске. Мы гарантируем и безопасность для всех участников и высокий уровень организации», — добавил глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в рамках обмена удерживаемыми из-за конфликта в Донбассе лицами ЛНР требует от властей Украины возвращения 47 человек.