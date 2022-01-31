Майкоп, , 10:14 — REGNUM В одном из кафе Адыгеи Родину-мать с известного плаката изобразили с кружкой пива в руке. Так, очевидно, по мнению владельцев заведения, креативно они подошли к вопросу рекламы. Этот рекламный ход возмутил жителей Майкопа, рисунок пришлось снять после критики горожан. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили 31 января в пресс-службе ведомства.

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«По поручению прокурора республики Игоря Шевченко прокуратура г. Майкопа инициировала проверочные мероприятия по факту использования заведением общественного питания для рекламы слабоалкогольного напитка изображения, похожего на плакат «Родина-мать зовет» художника Ираклия Тоидзе, созданного в 1941 году»,— говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, о факте изображения мелом на деревянной доске Родины-матери, у которой в руке вместо листа с присягой была нарисована кружка с пивом, сообщили жители Адыгеи в соцсети. «Пиво тут!» — гласила надпись на рекламе.

Инцидент произошел 27 января — в день, когда вся страна отмечала годовщину снятия блокады Ленинграда. В голову администрации кафе даже не пришла мысль о том, то они оскорбляют память о жертвах войны и оскверняют чувства жителей России.

«На самом деле, мы удивлены реакции майкопчан. Мы не хотели задеть чьи-то чувства. Прохожие могли бы зайти в кафе и сказать нам. Мы бы сразу стёрли рисунок», — приводит слова администратора кафе одно из СМИ.