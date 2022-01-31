* запрещённая в России организация

Вашингтон, 31 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по Афганистану заявил, что у США нет планов по формированию инклюзивного правительства, и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определить политическую структуру страны через консультации с Лойя джиргой (всеафганское национальное собрание — Прим. ИА REGNUM).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст заявил в телеинтервью, что международное сообщество и Соединённые Штаты не настаивают на том, чтобы в состав будущего афганского правительства входили конкретные лица из бывшего правительства или других известные деятели.

Далее он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определить будущую политическую структуру Афганистана путём консультаций с представителями различных слоёв населения страны и созвать Лойя джиргу.

«Нам нужно настаивать на реальном, значимом процессе, общенациональных консультациях с афганцами по всей стране и консультациях с женщинами-активистами, старейшинами племен и местными лидерами, чтобы определить формат будущей системы», — сказал высокопоставленный американский дипломат в интервью TOLOnews.

Подразумевая, что Вашингтон не имеет в виду конкретную версию Уэст добавил: «Наши переговоры по терроризму стали более предметными, чем раньше, а теперь проводятся консультации по другим вопросам, таким как права женщин, произвольные задержания, деятельность журналистов и мирные протесты».

Он также подчеркнул, что открытие всех школ для девочек является чётким требованием международного сообщества по предоставлению всем девочкам возможности получать образование с началом нового учебного года в апреле.