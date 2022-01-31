София, 31 января, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Совет министров Болгарии проведет в режиме удаленного доступа обсуждение бюджета страны на 2022-й год, а также перспектив финансирования Национальной медицинской кассы и Фонда общественного обеспечения. Об этом 31 января сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По некоторым данным, мероприятие носит рабочий характер, поэтому непосредственное присутствие министров в зале заседания кабмина в данном случае не является обязательным.

«В течение ближайших нескольких дней соответствующие консультации будут осуществляться по системе онлайн-конференций, впоследствии чиновники выработают новую стратегию в условиях карантинных мер, связанных с коронавирусом», — говорится в документе организационной службы правительства.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней министры разработают схемы борьба с инфляцией и безработицей, а также рассмотрят возможность увеличения размеров минимальной оплаты труда в стране.

Окончательное подписание проекта государственного бюджета Болгарии на нынешний год запланировано на 31 марта.