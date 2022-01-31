31 января 2022 | Время чтения 5 мин

Китай — сверхдержава, однако пока он занимает позицию наблюдателя, который с тревогой и надеждой следит со стороны за развитием украинского кризиса.

Максим Исаев, , 10:35 — REGNUM Пекин, быть может, и находится в 6,5 тыс. километров от Киева, но геополитические ставки Китая в украинском кризисе выше некуда. Если Россия вторгнется на Украину и спровоцирует затяжной конфликт с США и их западными союзниками — хотя прямая военная конфронтация маловероятна, — Китай явно выиграет: Вашингтону придется отвлекать стратегические ресурсы, чтобы противостоять России, а его европейские союзники будут с еще большей неохотой прислушиваться к просьбам США присоединиться к их антикитайской коалиции, пишет Миньсинь Пэй в статье, вышедшей 28 января в Project Syndicate.

Война на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Тем не менее если президент США Джо Байден сможет разрядить нынешний кризис, согласившись с некоторыми требованиями президента России Владимира Путина, Китай, вероятно, в конечном счете окажется в худшем стратегическом положении. Если при таком развитии событий Путин будет пожинать плоды принудительной дипломатии, а Байден избежит очередного потенциального затяжного конфликта в Восточной Европе, то Китай окажется единственным центром внимания американского аппарата национальной безопасности. Что еще хуже, после того как Путин умело использовал одержимость США Китаем для восстановления российской сферы влияния, стратегическая ценность его китайской карты может значительно обесцениться.

Для Путина использование страха Байдена быть втянутым в конфликт со второстепенным противником (Россией) для получения важных уступок в сфере безопасности — рискованный, но разумный шаг. Но отдавать приказ о вторжении на Украину — и, таким образом, фактически добровольно стать главным геополитическим противником США, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе — вряд ли в интересах Кремля. Парализующие западные санкции и высокие затраты на борьбу с повстанцами на Украине почти наверняка значительно ослабят Россию и сделают самого Путина внутри страны непопулярным и более зависимым от председателя КНР Си Цзиньпина.

Любопытно, что, несмотря на высокие ставки Китая в украинском кризисе, китайское руководство крайне осторожно проявляет свои истинные намерения. В то время как повышенная напряженность доминирует в заголовках западных СМИ, Украина мало освещается в официальной китайской прессе. В период с 15 декабря (когда Путин и Си провели виртуальный саммит) по 24 января этого года в «Жэньминь жибао», официальном рупоре Коммунистической партии Китая, была опубликована только одна статья о нынешнем кризисе — о безрезультатных переговорах между Россией и США с их союзниками по НАТО, которые состоялись в конце января. Также примечательно отсутствие редакционных статей или комментариев, выражающих китайскую поддержку России.

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином 15 декабря 2021 года Kremlin.ru

Еще более интригующе то, что в опубликованной Кремлем стенограмме саммита Путина и Си указывалось, что китайский лидер поддерживает требование Путина о западных гарантиях безопасности, исключающих дальнейшее расширение НАТО на восток, но китайская версия стенограммы, опубликованная официальным информационным агентством «Синьхуа», не содержала такой ссылки. Вместо явного одобрения позиции Путина заявление Си было расплывчатой и общей чепухой об «оказании твердой взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга».

Подобная ситуация наблюдалась и после состоявшейся 27 января встречи министра иностранных дел КНР Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Западные СМИ указывали на то, что в своем заявлении по Украине Ван выразил поддержку Путину. На самом деле Ван высказал довольно сдержанную позицию, сказав лишь, что «необходимо подчеркнуть и учесть разумные опасения России в области безопасности».

Сдержанность Китая в отношении Украины предполагает, что Си тщательно подстраховывается. Безусловно, агрессивная дипломатия Путина служит интересам Китая, по крайней мере, на данный момент. Если он решит вторгнуться на Украину и отвлечь стратегическое внимание США от Китая, тем лучше.

Глава МИД КНР Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Но если предположить, что Си не знает истинных намерений Кремля в отношении Украины — сомнительно, что Путин поделился ими со своим китайским коллегой, — благоразумно, что он не раскрывает своих карт. Если Пекин пойдет на безоговорочную поддержку требований Москвы, у него может остаться мало пространства для маневра. В худшем случае «подстрекание» Москвы к войне может быть истолковано в некоторых кругах в России как дьявольский заговор Китая с целью использовать РФ в качестве стратегической пешки в китайско-американской холодной войне. Напротив, если Кремль решит довольствоваться ограниченными успехами в стремлении сохранить лицо и избежать потенциальной катастрофы, Китай будет выглядеть глупо, поддержав невыполнимые требования Москвы.

Если оставить в стороне стратегическую неопределенность, руководство КНР знает, что явная поддержка Путина почти наверняка вызовет неприязнь Европейского союза, который сейчас является вторым по величине торговым партнером Китая. Согласно стратегическим расчетам китайских политиков, жизненно важно не допустить, чтобы США завербовали ЕС в свою антикитайскую коалицию.

Независимость и безопасность Украины имеют решающее значение для ЕС, и усилия Китая по оказанию помощи Путину вызовут негативную реакцию в Европе. Как минимум ЕС мог бы заставить Китай заплатить, ограничив передачу технологий и выразив большую дипломатическую поддержку Тайваню. В частности, восточноевропейские члены ЕС, у которых меньше торговых связей с Китаем, но которым больше всего угрожает агрессивная позиция России, находятся в гораздо более выгодном положении, чем крупные государства-члены, и они могут разыграть тайваньскую карту в качестве возмездия против Китая. Мало кто в китайском руководстве, вероятно, сочтет такой риск оправданным.

Президентский дворец. Тайбэй © CEphoto, Uwe Aranas

Китайское руководство — реалисты и знают, что мало что могут сделать, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, даже если решат вмешаться публично. Поскольку в нынешнем противостоянии большинство карт на стороне Москвы, дипломатическая поддержка Китая вряд ли изменит стратегические расчеты главных действующих лиц в Вашингтоне, Брюсселе или даже в Москве. Его влияние резко возрастет только в том случае, если Путин бросит кости и вторгнется на Украину, потому что тогда Москве потребуется экономическая поддержка Китая, чтобы смягчить влияние западных санкций.

Но пока это всё для китайского лидера носит умозрительный характер. Несмотря на то, что Китай — сверхдержава, он временно превратился в наблюдателя, который с тревогой и надеждой следит со стороны за развитием украинского кризиса.