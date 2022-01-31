Ярославль, 31 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. «Пассажирское автотранспортное предприятие» №1 (ПАТП-1) в Ярославле проиграло сразу пять судебных исков, согласно которым должна вернуть 27 автобусов, ранее взятых в лизинг. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения арбитражного суда Ярославской области.

ПАТП-1 в Ярославле

Согласно решениям арбитража, из-за просрочки лизинговых платежей возврату подлежат 10 «ЛИАЗов» 2019 года выпуска и 9 автобусов той же марки 2013 года. Особо отмечается, что вердикт подлежит немедленному исполнению. По еще одному решению вернуть придется 8 «ПАЗов» 2019 года, но в этом случае «ПАТП-1» потеряет автобусы, только если проиграет апелляцию.

Также предприятие должно погасить «Транспортной лизинговой компании» долг по лизинговым платежам в сумме 18,09 миллионов рублей. «Межрегиональной лизинговой компании» вернуть нужно 2,8 миллионов по еще двум судебным решениям. Остается добавить, что в декабре 2021 года «ПАТП-1» уже проиграло две тяжбы и должно вернуть 18 автобусов марки «ЛИАЗ» и 2 «ПАЗа».

Таким образом, с учетом последних решений предприятие может лишиться 47 автобусов, из которых 37 — большой вместимости. В Ярославле АО «ПАТП-1» (собственник — мэрия города) является крупнейшим перевозчиком, на данный момент обслуживая 23 автобусных маршрута. Потеря столь большого числа автобусов может вернуть Ярославлю транспортных коллапс, от которого город только начал отходить после проведения 14 июля 2021 года транспортной реформы.