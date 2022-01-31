Париж, , 10:10 — REGNUM Французская компания Microids работает над двумя играми, основанными на творчестве Агаты Кристи. Об этом 31 января пишет издание Eurogamer.

Эркюль Пуаро. Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» (2017 г.) Скриншот с YouTube

Разработчики сообщают, что их новые проекты «перенесут геймеров во вселенную детектива Эркюля Пуаро через переосмысленную классику». Отмечается, что одна из игр предложит совершенно новую историю, которой не были ни в одном из романов Кристи.

«Спустя 100 лет после первого опубликованного романа моей прабабушки замечательно, что её историями и персонажами по-прежнему наслаждаются во всем мире в самых разных форматах, включая игры», — сказал Джеймс Причард, председатель и главный исполнительный директор Agatha Christie Limited.

Впрочем, дополнительные подробности будущих проектов пока не раскрываются. Вероятно, их разработка пока находится на очень ранней стадии.

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