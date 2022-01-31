Париж, 31 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Французская компания Microids работает над двумя играми, основанными на творчестве Агаты Кристи. Об этом 31 января пишет издание Eurogamer.

Скриншот с YouTube Эркюль Пуаро. Фильм «Убийство в Восточном экспрессе» (2017 г.)

Разработчики сообщают, что их новые проекты «перенесут геймеров во вселенную детектива Эркюля Пуаро через переосмысленную классику». Отмечается, что одна из игр предложит совершенно новую историю, которой не были ни в одном из романов Кристи.

«Спустя 100 лет после первого опубликованного романа моей прабабушки замечательно, что её историями и персонажами по-прежнему наслаждаются во всем мире в самых разных форматах, включая игры», — сказал Джеймс Причард, председатель и главный исполнительный директор Agatha Christie Limited.

Впрочем, дополнительные подробности будущих проектов пока не раскрываются. Вероятно, их разработка пока находится на очень ранней стадии.