Варшава, 31 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В 2021 году в Польше общий объем ипотечных кредитов составил 88,7 миллиарда злотых (19,5 млрд евро). Об этом свидетельствуют данные пресс-службы польского Бюро кредитной информации, обнародованные 30 января.

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В сообщении указано, что этот показатель является историческим рекордом: суммы самые высокие с начала наблюдений еще в 1990-е годы. Так, по сравнению с 2020 годом цифры означают рост объемов ипотечных кредитов на 40%.

Бюро кредитной информации также сообщило, что в 2021 году жители Польши погашали все виды кредитов и займов лучше, чем в предыдущие годы.

«По оценке наших экспертов, улучшение этой ситуации обусловлено, в частности, смягчением экономических последствий пандемии путем фискального стимулирования, а также более жесткими условиями предоставления кредитов банками», — говорится в сообщении ведомства.