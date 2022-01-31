31 января 2022 | Время чтения 4 мин

Михаил Демурин, , 10:35 — REGNUM История с показом в Москве фильма, прославляющего нацистского коллаборациониста из Армении Гарегина Нжде, поражает. И Союзу армян России, и посольству Армении в нашей стране известно отношение, которое существует в России к этому деятелю. И, кстати говоря, не только к этому деятелю. Точно так же в самой России были и, наверное, есть люди, которые видят в Густаве Маннергейме положительного деятеля русской истории — военного, разведчика, географа. Но всё это он сам перечеркнул своим и своей страны, Финляндии, участием в германской агрессии против СССР, в блокаде Ленинграда, в уничтожении мирного советского населения. Точно так же и Нжде. В Армении и даже у кого-то из армян в России к нему может быть внутреннее положительное отношение — ну и держите его при себе, но уважайте историческую память страны пребывания (это я о посольстве) или большинства граждан своей собственной страны. А для граждан России, повторю, пособничество Нжде нацистам, его служба Гитлеру являются хорошо известным неопровержимым фактом.

Гарегин Нжде Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно странным, подчеркну, выглядит тот факт, что в защиту прославления гитлеровца Нжде выступило посольство Армении в Москве. Мало того, что оно поддерживает организаторов провокационного показа, но и пытается оказать давление на российские СМИ, заявляя о «недопустимости» тех или иных их действий.

Что допустимо, а что недопустимо у нас в стране, будем решать мы сами, и уж точно не посольство Армении в России. А вот вопрос о том, ложная ли информация распространяется в России о Гарегине Нжде или правдивая, имело место прославление Союзом армян России нацистского приспешника или нет, теперь, как мы понимаем, будет решать суд. Прокуратура уже по этому вопросу благодаря обращению Общероссийского общественного движения «Ветераны России» высказалась, уведомив своим представлением организаторов просмотра о недопустимости совершения преступления по статье 354.1 «Реабилитация нацизма»). Тем не менее, несмотря на прокурорское предупреждение, Союз армян России кичится тем, что якобы всё же провел показ фильма о нацистском пособнике.

Сторонники прославления Нжде часто упоминают тот факт, что он имел награды Российской империи. Да, это так. Но получить эти награды в качестве «борца за независимость Армении», на что напирает посольство, Нжде никак не мог: Армении как таковой в Российской империи, состоявшей из губерний, не было. Рассчитывать на независимость в случае успеха гитлеровского вторжения на территорию СССР Армения тоже не могла — её даже эстонцы, которых гитлеровцы считали наиболее «этнически близкими» себе, не получили. Значит, Нжде «защищал независимость» Армении от советской власти. Между тем именно советский период стал для армянского народа периодом выдающегося расцвета. Положение армян в СССР было многократно более достойным, чем их положение в Российской империи.

Посольство Армении в Москве (сс) AndyVolykhov

Как известно из протоколов его допросов и его писем из заключения, в том числе его письма Сталину, Нжде в конце жизни признал, что его борьба с СССР ничего кроме вреда не принесла, что армяне в Советском Союзе получили гарантии не только своего выживания, но и всестороннего развития. Впрочем, это очевидно. Это признают все, кто жил в Армянской ССР и сегодня живёт в Армении или наблюдает за происходящим в ней из России или дальнего зарубежья.

Антисоветизм сыграл с устроителями провокационного показа злую шутку. Они приурочили его к 30-летию Армянской армии, но выглядит это для народа, который родил таких выдающихся военных деятелей, как маршалы Баграмян, Худяков (Ханферянц), Бабаджанян, Аганов, адмирал флота Исаков (Тер-Исаакян), как минимум странно. Тем более, если ещё вспомнить, что в годы нашей общей Великой Отечественной войны с теми, кому взялся служить Гарегин Нжде, армянский народ дал 77 генералов, 12 контр-адмиралов и вице-адмиралов, 127 Героев Советского Союза, 28 кавалеров ордена Славы трёх степеней. В той войне погибли почти 300 тысяч сыновей и дочерей армянского народа, из них 175 тысяч только собственно из Армении. И всё это бросить под ноги тому, кто добровольно стал гитлеровцем?

Лучше бы по поводу 30-летия Армянской армии посольство Армении в Москве и Союз армян России сдвинули бы с мёртвой точки строительство в парке Победы памятной часовни Армянской апостольской церкви. История эта длится с 2007 года, но выделенное тогда для этого московскими властями место представляет собой позорное и для самого парка, и для армян зрелище.

Фрагмент памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе» в Парке Победы Москвы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Вернусь в заключение к заявлению посольства Армении в Москве, в котором оно, как я уже сказал, пытается взять под защиту прославление гитлеровца Нжде. Посольство в нём указывает на некие «круги, заинтересованные в очернении армяно-российских братских отношений». По-моему, это Союз армян России и поддержавшее его посольство очернили своей акцией наши отношения. Что же до их качества, то братских отношений с теми, кто пытается делать героев из нацистских пособников и отказывается уважать нашу историческую память, краеугольным камнем которой является Победа 1945 года над теми, кто готовил геноцид народов СССР, ни у России, страны — продолжателя Советского Союза, ни у нашего народа быть не может.