Ульяновск, 31 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Засвияжском районе Ульяновска проводится проверка по факту возгорания в трёх домах по улице Автозаводская. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

ЧП произошло 29 января 2022 года. По данным надзорного ведомства, в подъездах домов №№ 67, 71 и 77 по улице Автозаводская произошли возгорания, в результате которых несколько человек обратились за помощью к врачам из-за отравления продуктами горения.

По данным управления МЧС по Ульяновской области, возгорание произошло 29 января около 02:40, эвакуированы 20 человек. Для ликвидации пожара от ведомства привлечено 57 человек. Возгорание было полностью ликвидировано в 04:12.

«Из-за пожара, вызванного, по предварительной информации, поджогом, в данных двухэтажных жилых зданиях 1944 года постройки значительно повреждено общедомовое имущество», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога»).

Помимо этого, прокуратура проверяет исполнение со стороны управляющей компании жилищного законодательства и требований пожарной безопасности, а также соблюдение прав граждан при расселении.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Мелекесском районе Ульяновской области установлен подозреваемый в поджоге дома. Следствие полагает, что причиной преступления мог стать конфликт с хозяйкой дома.

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