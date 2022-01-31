Мурино, Ленинградская область, 31 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ленинградской области и Петербурге выясняют обстоятельства смерти двухлетней девочки, оставленной с няней. Мать привезла тело дочери домой в Ленобласть из Петербурга на такси, после чего вызвала полицию. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Труп девочки, 2019 года рождения, был обнаружен в оной из квартир дома по бульвару Менделеева в городе Мурино Ленинградской области, примыкающем к Петербургу. По предварительным данным, девочка несколько месяцев жила с няней, гражданкой Киргизии, в Калининском районе Санкт-Петербурга.

30 января эта женщина позвонила матери девочки, гражданке Узбекистана, и сообщила, что её ребенок не дышит. Мать забрала тело дочери и отвезла на такси на квартиру в Мурино, откуда сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

«Следственными органами проводится доследственная проверка. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены городской прокуратурой на контроль», — сообщили в прокуратуре.

Добавим, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ленинградской области Сергею Сазину представить доклад о ходе проведения проверки, организованной по факту обнаружения тела двухлетней девочки.

«В настоящее время следователи следственных органов СК России проводят осмотры как квартиры в Санкт-Петербурге, так и места обнаружения тела ребёнка в Мурино. Назначены необходимые экспертизы», — рассказали в пресс-службе СКР.

Глава ведомства поручил следователям всесторонне изучить все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.