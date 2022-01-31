Москва, , 10:06 — REGNUM Со среды, 2 февраля, на погоду в центральной части Европейской России будет воздействовать отрог антициклона, в результате чего мороз усилится примерно на пять градусов и будет наблюдаться ясная без ветра и осадков погода. Об этом 31 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Зима ИА REGNUM

Как указал синоптик, слова которого приводит РИА Новости, со 2 февраля в центре Европейской России будет подниматься атмосферное давление и снижаться температура воздуха.

«Ночные температуры в центре Европейской России, в Нечерноземье опустятся до −7…−8 градусов, а днем будет около — 5 градусов. Ветра почти не будет, погода будет комфортной. Хорошая погода», — сказал он.

Также Вильфанд добавил, что такое изменение погоды произойдет в результате воздействия на нее в регионе отрога антициклона.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Красноярском крае прогнозируют потепление, которое усилится к концу рабочей недели.