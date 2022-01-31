Москва, 31 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы сданы в эксплуатацию два новых детских сада в общей сложности на 420 мест, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Один детский сад на 200 мест расположен в деревне Староселье поселения Филимонковское, второй новый детсад на 220 мест — в районе деревни Саларьево.

Площадь первого детсада в жилом комплексе «Цветочные Поляны» составляет около 2,8 тыс. кв. метров. Площадь второго детсада в жилом комплексе «Саларьево парк» — 3,5 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022—2024 гг. в Новой Москве планируется построить 134 новых зданий школ и детсадов

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