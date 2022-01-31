Пермь, 31 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют аномально теплую погоду. Оттепель продлится как минимум пять дней (4−9 февраля). Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Fanaru.com Снегопад

На территорию Прикамья произойдет интенсивный заток тепла с юго-запада — с южной части Европейской территории России, Черного и Каспийского морей. В результате средняя температура за неделю в Пермском крае ожидается выше нормы на 8−9˚С (в северо-западной части края на 5−7˚С).

Самый теплый день недели ожидается 5 февраля. В течение суток на большей части региона температура воздуха составит от 0˚ до — 4˚С, что выше нормы более чем на 10˚С.

Во второй половине недели (с 5 февраля) территорию края накроют мощные снегопады. По расчетам разных моделей прогнозов, на юге и юго-западе края за три дня может выпасть свыше 20 мм осадков (при месячной норме февраля чуть более 30 мм), в районе Чернушки ожидается самое большое количество осадков — за неделю до 36−38 мм, что составляет 100−120% месячной нормы.