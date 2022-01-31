Париж, , 10:03 — REGNUM Высказывание главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который усомнился в готовящемся «российском вторжении» на Украину, вызвали в Европарламенте жёсткую реакцию. Так, депутат Европарламента Виола фон Крамон заподозрила украинских политиков в употреблении наркотиков.

Политик-инопланетянин geralt

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«Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?» — написала Крамон в своём микроблоге в Twitter.

К посту она прикрепила ссылку на новость с цитатой украинского политика, который считает, что Запад и США своими заявлениями «сеют панику» относительно нападения Российской Федерации на Украину.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее с подобными заявлениями выступил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер предполагает, что США специально преувеличивают угрозу якобы российского вторжения.

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В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что экономика Украины понесла урон из-за той паники, которая была раздута из-за якобы готовящегося нападения России.

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