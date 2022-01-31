Саратов, 31 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Саратовской области выделено более 3,5 млн рублей на вакцинацию от ящура сельскохозяйственных животных. Соответствующее распоряжение подписал вице-губернатор Роман Бусаргин.

stevepb Вакцина

Ожидается, что прививочная кампания охватит шесть районов, граничащих с Казахстаном (Александрово-Гайский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский и Питерский).

ИА REGNUM напоминает, с 15 января в Александрово-Гайском районе привили против ящура 12 445 голов скота, с 20 января в Новоузенском районе — 5912.

Вспышка ящура выявлена в Оренбургской области, куда болезнь, предположительно, пришла из соседнего Казахстана. В связи с этим в Саратовскую область запретили ввоз животноводческой продукции из Оренбуржья. На приграничных дорогах установили ветеринарные посты.

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