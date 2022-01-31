Барнаул, 31 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В связи с распространением нового штамма «Омикрон», в Барнауле отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19. Подробности аппаратного совещания, которое я провёл глава города Вячеслав Франк, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

«К сожалению, мы фиксируем значительный рост числа инфицированных. За сутки в Барнауле зарегистрировано 703 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по краю — 1289», — пояснил градоначальник.

Начальник отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Лариса Зубова отметила, что новый штамм коронавирусной инфекции отличается более высокой скоростью распространения, более заразен, среди заболевших горожан увеличивается количество детей с подтвержденным коронавирусом:

«Нужно не пренебрегать санитарными правилами, соблюдать масочный режим и все установленные требования. Важнейшая часть профилактики — обработка поверхностей и воздуха с помощью дезинфекционных средств, рециркуляторов воздуха».

Глава Барнаула подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, вести разъяснительную работу с людьми по этим направлениям, а также рекомендовал руководителям предприятий города переводить персонал на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, самого Франка не раз уличали в нарушении масочного режима. Но его ни разу не штрафовали.

Barnaul.org Глава Барнаула Вячеслав Франк не любит носить маски

Судя по данным оперативного штаба Алтайского края на 31 января 2022 года, в регионе отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 7990 зараженных коронавирусом (рекордные +404 за сутки).

Читайте также: На Алтае отмечен рост числа госпитализированных с COVID-19