Бухарест, , 09:58 — REGNUM В Бухаресте, Констанце, Брашове и других крупных городах Румынии из-за распространения коронавируса с 31 января закрываются в общей сложности 108 средних школ, еще около 200 учебных заведений по всей стране переходят на работу в режиме онлайн. Об этом 31 января сообщает Румынское телевидение.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации министерства здравоохранения Румынии, только за последнюю неделю в стране различными формами коронавирусной инфекции заразились более 27 000 детей и подростков школьного возраста.

«Необходимо в первую очередь гарантировать здоровье детей, вопросы образовательного процесса должны решаться на местах», — резюмировал министр здравоохранения Румынии Александру Рафила.

Как отметил румынский министр образования и науки Сорин Кымпяну, детские сады, школы и ПТУ в Румынии автоматически прекращают свою работу при 27% заболевших детей и подростков.

«Сейчас эти показатели намного выше», — резюмировал он.

Предполагается, что указанное нововведение будет действовать до специального распоряжения правительства Румынии.