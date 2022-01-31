Тбилиси, , 09:56 — REGNUM Власти Грузии предприняли всё, что могли для вакцинации от COVID-19 жителей республики, но большинство из них отказывается прививаться. Об этом на телеканале «Палитраньюз» заявил генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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«Завезли пять лучших вакцин, — отметил врач. — По всей Грузии открыли 500 пунктов вакцинации. Организовали мобильные прививочные пункты в автобусах, на которых медработники ездят из села в село, от двери к двери, уговаривая жителей сделать прививку».

Церцвадзе отметил, что почти 60% взрослого населения до сих пор не вакцинировались, хотя в Грузии сделали столько для этого, сколько не сделали в других странах. Он добавил, что ситуацию не получились исправить в том числе с помощью введения ковид-паспартов, которые ограничивали права тем, кто не привился от COVID-19 или не переболел этой болезнью.

Стоит отметить, что в Грузии начали прививать население с 15 марта 2021 года. Минздрав поставил задачу вакцинировать 60% населения взрослого до конца прошлого года. С сентября правительство организовало денежную лотерею для всех привитых. В конце года за согласие привиться стали платить по 200 лари (около 5 тыс. рублей) жителям с 50 лет.

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