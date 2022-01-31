Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM В Сети появился первый полномасштабный трейлер сериала по мотивам игр Halo. Его опубликовали 31 января на YouTube-канале TV Promos.

Телесериал Halo Скриншот с YouTube

Премьера шоу запланирована на 24 марта 2022 года. Оно будет выходить на стриминговом сервисе Paramount Plus.

Сериал расскажет о приключениях генно-модифицированного десантника Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) и искусственного интеллекта Кортаны (Джен Тейлор), которым предстоит спасти человечество от инопланетной угрозы.

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