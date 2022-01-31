Лос-Анджелес, США, 31 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Сети появился первый полномасштабный трейлер сериала по мотивам игр Halo. Его опубликовали 31 января на YouTube-канале TV Promos.

Скриншот с YouTube Телесериал Halo

Премьера шоу запланирована на 24 марта 2022 года. Оно будет выходить на стриминговом сервисе Paramount Plus.

Сериал расскажет о приключениях генно-модифицированного десантника Мастера Чифа (Пабло Шрайбер) и искусственного интеллекта Кортаны (Джен Тейлор), которым предстоит спасти человечество от инопланетной угрозы.