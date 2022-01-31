Махачкала, 31 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Власти Дагестана намерены пересмотреть принципы кадровой политики. На должности будут назначать только профессионалов, для чего в республике создадут комиссию, которая проверит компетенцию управленцев. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе совещания, на котором были обсуждены итоги 2021 года.

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«Необходимо пересмотреть подходы к организации труда, в том числе в кадровой политике — прекратить назначение некомпетентных людей на должности. В ближайший месяц мы создадим кадровую комиссию и будем определять степень пригодности и компетентности управленцев», — заявил руководитель республики.

Кроме того, Меликов остановился на проблеме безработицы, особенно среди молодежи. По данным, которые прозвучали на совещании, по итогам 2021 года численность официально зарегистрированных безработных составила около 34 тыс. человек. По поручению главы Дагестана, будет создана дорожная карта по реализации программы сокращения безработицы. Меликов нацелил чиновников на проведение анализа и создания плана в этом направлении, прекратив хаотичную работу.