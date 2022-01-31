Якутск, , 10:03 — REGNUM Количество обращений в поликлиники из-за укусов собак в Якутии не сильно изменилось с 2017 года. В 2021 году таких инцидентов насчитали даже меньше, чем четыре года назад. Статистику опубликовало News.Ykt.ru.

Пасть собака SplitShire

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Если в 2017 году жителей Якутии кусали 867 раз, в том числе 486 ран были получены из-за безнадзорных животных, то в 2021 году было зарегистрировано 859 и 404 обращения соответственно.

В 2020 году статистика была такова: 811 покусанных, в том числе 458 — бродячими животными. Самым благополучным в этом отношении был 2019 год, когда травмы от собачьих зубов получили 758 человек, на 397 нападали безнадзорные псы.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об ответственном обращении с животными» нужно доработать так, чтобы приоритетом стала жизнь человека, а не собаки, заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что выпускать стерилизованных собак на улицу в Москве и в Якутске — это не одно и тоже и отметил, что отправка на улицу животного в — 50 градусов равноценна убийству.