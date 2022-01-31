Улан-Удэ, 31 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 11 месяцев 2021 года среднемесячная зарплата составила 43 079,8 рубля, что на 6,4% больше аналогичного периода 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Ника Егорова Зарплата

Больше всех получают, как и прежде, работники в сфере добычи полезных ископаемых — 89,9 тыс. рублей в месяц. Наиболее низкая зарплата у работников гостиниц, заведений общепита, оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей — менее 22 тыс. рублей.

«Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в ноябре 2021 года соответствовала 105,0% к уровню октября 2021 года и 103,1% к уровню ноября 2020 года. Реальная заработная плата в январе-ноябре 2021 года соответствовала 99,4% к январю-ноябрю 2020 года», — отметили в службе статистики.

Добавим, что численность работников в республике за тот же период уменьшилась на 1,2%.