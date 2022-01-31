Ярославль, 31 января 2022, 10:24 — REGNUM В Ярославле в Клинической больнице №2 выстроилась очередь для того, чтобы сдать ПЦР-тест. Об этом сообщили жители в социальных сетях.
В Ярославской области за последние дни сильно вырос показатель заражений коронавирусом. Суточный максимум был обновлён 30 января — заразились 494 человека. В связи с этим большое количество ярославцев идут в больницы, чтобы сдать ПЦР-тесты.
В комментариях достаточно много недовольных ярославцев.
При этом не все жители разделяют негатив.
Между тем, несмотря на растущие цифры заражений и госпитализации, за неделю количество выздоравливающих после ковида за сутки увеличивается. 23 января показатель составлял 57 человек, а 30 января — уже 94.
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