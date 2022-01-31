Ярославль, 31 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле в Клинической больнице №2 выстроилась очередь для того, чтобы сдать ПЦР-тест. Об этом сообщили жители в социальных сетях.

Паблик «Подслушано в Ярославле» Очередь за ПЦР-тестом в Ярославле

В Ярославской области за последние дни сильно вырос показатель заражений коронавирусом. Суточный максимум был обновлён 30 января — заразились 494 человека. В связи с этим большое количество ярославцев идут в больницы, чтобы сдать ПЦР-тесты.

В комментариях достаточно много недовольных ярославцев.

«Это просто издевательство над людьми, ещё бы потом не заболели, простоять на холоде такую очередь», — пишет жительница Ярославля. «В нашей стране делают всё, чтобы побольше народу заболело!», — недоволен другой. «Даже если не больной то после такой очереди будешь больной», — заключил ещё один ярославец.

При этом не все жители разделяют негатив.

«С сыном стояли в этой очереди. Двигается быстро. Больше тех кому «мне только спросить», — рассказала из женщин. «Сдавала здесь же в пятницу, было человек 10−15 от силы, а это что?», — поинтересовалась другая. «Странно, я делал в поликлинике, минут 5−7 постоял у кабинета», — написал ещё один ярославец.

Между тем, несмотря на растущие цифры заражений и госпитализации, за неделю количество выздоравливающих после ковида за сутки увеличивается. 23 января показатель составлял 57 человек, а 30 января — уже 94.