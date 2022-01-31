Сеул, 31 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В 2021 году в Южной Корее так и не нашлись победители лотереи, общая сумму выигрыша которых составляет 51,57 млрд вон (~$42,6 млн). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

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Известно, что в 2017 году победители лотереи не забрали в общей сложности 47,4 млрд вон (~$39,1 млн), в 2018 году — 50,1 млрд вон (~$41,4 млн), в 2019 году — 53,7 млрд вон (~$44,3 млн), в 2020 году — 59,2 млрд вон (~$48,9 млн).

Напомним, что в 2011 году в стране внести поправки в закон, согласно которому срок хранения выигранных средств в лотерею увеличен со 180 дней до одного года. Между тем в прошлом году представитель партии «Сила народа» Ан Бён Гиль предложил увеличить срок хранения выигранных средств с одного года до двух лет.

Средства, чей владелец так и не нашёлся, поступят в государственную казну.