Москва, , 09:51 — REGNUM Три нестационарных торговых объекта (НТО) в московских парках выставлены на торги, сообщил 31 января глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В парке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Один объект расположен в парке «Южное Бутово» — помещение площадью 30 кв. метров, подходящее для хранения спортивного инвентаря. Ещё два павильона находятся в парке «Фили».

"Город регулярно проводит аукционы на право аренды и размещения нестационарных торговых объектов. По итогам 2021 года в Москве реализовали более 500 подобных точек. Уровень конкуренции в среднем составил 6 участников на каждый лот», — прокомментировал Щербаков.

Договор с победителем аукциона будет заключен на пятилетний срок.