Петропавловск-Камчатский, , 09:49 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском на 20-летнего уклониста от армии завели уголовное дело. Следствие обязало мужчину явиться в военкомат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в краевом СУ СКР.

Медкомиссия в военкомате Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Мужчина, подлежащий призыву в армию, не явился на призывной участок в назначенное в повестке время. Оснований для освобождения или отсрочки у него не было и он скрывался от сотрудников военкомата.

Уклониста нашли, обязали явиться на призыв и завели в отношении него уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Ногликах военный комиссар помог местному жителю уклониться от срочной службы в армии в обмен на стройматериалы. Обвиняемый свою вину полностью признал, уголовное дело в отношении него прекращено.