Красноярск, , 09:47 — REGNUM Житель города Красноярска обвиняется в смертельном избиении своей сожительницы. Как сообщили ИА REGNUM 31 января в Главном следственном управлении СКР по региону, 25 января 29-летняя женщина с травмами различной степени тяжести скончалась в больнице.

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Уголовное дело возбуждено против 27-летнего красноярца (ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По версии следствия, ночью 22 января мужчина пришёл в квартиру на улице Академгородок города Красноярска. Там в компании знакомых находилась его сожительница.

Красноярец был недоволен присутствием женщины в квартире у приятелей. Он нанёс сожительнице множественные удары железной палкой по голове, телу, рукам и ногам. После этого злоумышленник с женщиной уехали домой.

24 января женщине стало хуже. Сожитель привёз её в больницу. Врачам он заявил, что она получила травмы при неустановленных обстоятельствах на улице. Несмотря на помощь врачей, женщина от полученных травм скончалась.

Мужчина задержан и заключён под стражу. Он полностью признал вину в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве с особой жестокостью бывшей сожительницы.

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