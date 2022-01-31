* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 31 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Вопросы финансирования и безопасности проекта ТАПИ (магистральный газопровод протяжённостью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию — Прим. ИА REGNUM) частично согласованы. Строительные работы по проекту начнутся весной. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Tasnimnews.com Проект ТАПИ

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Билал Карими заявил, что у них нет проблем в сфере безопасности, технической и логистической сферах, чтобы начать строительство газопровода «ТАПИ».

Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также готовы к финансированию проекта, добавив, что практическая работа по ТАПИ начнется с наступлением теплых дней весной.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Саид Хости недавно заявил, что существует план создания специальных воинских подразделений численностью 30 000 человек для обеспечения безопасности газопровода ТАПИ на территории Афганистана.

Он подчеркнул, что министерства внутренних дел, обороны и разведки заверили Туркмению в обеспечении безопасности проекта ТАПИ.

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Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляли, что причиной задержки реализации проекта ТАПИ стало отсутствие безопасности в предыдущие годы.

Некоторые экономисты считают, что одной из причин задержки завершения этого крупного регионального проекта является политическая напряжённость в отношениях между Индией и Пакистаном.

Напомним, газопровод ТАПИ — строящийся магистральный газопровод протяжённостью 1735 км из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. Предполагаемая стоимость проекта — $8−10 млрд. Запуск проекта планировался на 2017 год, но был отложен.