Казань, 31 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Задолженность населения Татарии за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января 2022 года составила почти 8 млрд рублей. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В 26 муниципальных образованиях на начало года среднегодовой уровень собираемости платежей оказался ниже среднереспубликанского, в 19 муниципалитетах — превысил, отметил спикер. Задолженность в размере около 8 млрд рублей — это почти двухмесячное начисление платежей.

Заметно выросла доля оплаты в электронном формате. Удаленно осуществляется каждый третий коммунальный платеж.

Со стороны организаций жилищно-коммунальной сферы за газ общая просроченная задолженность к 1 января 2022 года составила 367 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,9 млн рублей.

Долг за поставки электричества за 2021 год снизился на 39 млн рублей и составил 40 млн рублей, добавил глава минстроя РТ.

ИА REGNUM напоминает, в первом полугодии плата за коммунальные услуги индексироваться не будет, а вот с июля 2022 года значение индексов для субъектов РФ составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от конкретного региона, плата за коммунальные услуги в среднем по России вырастет примерно на 4%.

Читайте также: В России вырастут тарифы на ЖКХ