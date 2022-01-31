Уфа, 31 января, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Обстоятельства инцидента с участием водителя скорой помощи устанавливают в Уфе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что вечером 30 января в полицию из городской больницы поступила информация о том, что мужчина напал на работника бригады скорой медицинской помощи и причинил ему телесные повреждения.

По предварительным сведениям, бригада медицинских работников приехала на вызов по адресу на улице Пекинской. Во время оказания медиками помощи пожилой женщине возник конфликт с ее 35-летним сыном.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предполагаемый зачинщик инцидента был задержан и доставлен в отдел для разбирательства», — сообщает пресс-служба.

Сотрудники полиции организовали доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.