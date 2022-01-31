Тирасполь, , 09:42 — REGNUM В ходе 1452 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 352 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 92 170 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 84 108 человек, в том числе за последние сутки — 626.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2014 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 2611 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 819 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 163 человека, а также зафиксировали один случай смерти пациента с COVID-19.