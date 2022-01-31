Париж, 31 января, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Италии Серджо Маттарелла с переизбранием. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Поздравляю, дорогой Серджо, с переизбранием. Я знаю, что могу рассчитывать на вашу приверженность сохранению дружбы между нашими странами, а также той единой, сильной и процветающей Европы, которую мы строим», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

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