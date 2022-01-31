Москва, 31 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Работа серверов на отечественных процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ не устраивает руководство МВД России. В ведомстве считают, что проблемы с ними затрудняют цифровизацию, пишет 31 января газета «Коммерсантъ».

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Источник в правительстве рассказал изданию, что руководство МВД недовольно низкими темпами модернизации IT-инфраструктуры ведомства по итогам 2021 года. Причину этого видят в сложностях, возникающих при запуске и эксплуатации вычислительной техники отечественного производства.

Так, в декабре замглавы МВД Виталий Шулика указал в письме правительству, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С», который выпускает компания МЦСТ, «не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации», а это «не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

Шилика в этой связи предложил в текущем году протестировать «Эльбрусы» в сочетании с отечественным системным софтом, чтобы определить их производительность.

В публикации говорится, что и другие крупные потребители серверного оборудования указывали на недостаточную производительность российских процессоров. В МЦСТ полагают, что проблемы удастся устранить после обновлений. Поставщики российских серверов настаивают на необходимости перехода на отечественные чипы.

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