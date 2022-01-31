Кунгур, Пермский край, 31 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Прикамье в ДТП попал автомобиль Кунгурской станции скорой помощи. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Пермском крае.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла 27 января 2022 года. Когда бригада медиков возвращалась с места вызова, то в автомобиль врезалась «Нива», которая выехала на полосу встречного движения.

В результате дорожно-транспортного пришествия травмы получили три работника скорой медицинской помощи.