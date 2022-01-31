Москва, 31 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Специалисты Московской службы психологической помощи в 2021 году провели для москвичей более 1,8 тысячи бесплатных вебинаров, сообщается на портале мэра столицы.

У психолога

За прошедший год к онлайн-встречам с московскими психологами присоединились почти 63 тыс. москвичей. С начала пандемии в дистанционных мероприятиях приняли участие почти 138 тыс. человек.

Каждый месяц специалисты Московской службы психологической помощи проводят около 100 вебинаров по разным направлениям. Самые востребованные темы — психосоматика, самооценка, уверенность в себе и техника по саморегуляции эмоций.

В 2022 году психологи разработали новые вебинары, посвященые восстановлению психологического здоровья после перенесенных заболеваний, семейным отношениям, арт-терапии, саморазвитию и навыкам общения с детьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве медицинские работники, которые помогают пациентам, заболевшим COVID-19, проходят психологические тренинги.

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